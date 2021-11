Ludovic Orban a declarat, duminică seara, la Realitatea PLUS, că s-a întâlnit o singură dată cu Florian Coldea însă, spune el, cei doi au avut o discuție instituțională, și nu un tête-à-tête.

„Cine nu-l cunoaste? Eu sa ma intalnesc cu Coldea? Nu am fost niciodata un om care sa caute sa se puna bine cu detinatorii de putere informali. Am avut odata o discutie institutionala, o singura data. Nu era nimic relevant. Am avut declaratii publice legate de Coldea. A stat 12 ani prim adjunct, a fost stapanul inelelor, toate cresterile de tentacule ale SRI-ului s-au produs sub Coldea. Fac parte dintre oamenii care nu au nicio legatura cu Coldea. Nu a fost o intalnire tête-à-tête”, a spus Ludovic Orban, la Realitatea PLUS, in emisiunea Culisele statului paralel.

„Pupatul papucului sultanului e in memoria colectiva a clasei politice din Romania. Un politician din Romania trebuie sa aiba un singur stapan: cetateanul roman si, implicit, interesele Romaniei”, a mai spus Orban.

Sursa: Realitatea din Justitie