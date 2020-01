Încep presiunile pe subiectul Roșia Montană. La Alba Iulia, în fața Prefecturii, va avea loc un protest pentru înscrierea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO.

Au mai rămas doar două zile până când Guvernul poate trimite la UNESCO scrisoarea prin care să solicite ca Roșia Montană să între în patrimoniul cultural, termenul limită fiind 1 februarie 2020.

” V-ati asumat prin programul de guvernare, la punctul 10: „reluarea procesului de includere a Rosie Montane in patrimoniul UNESCO”

Pe 1 februarie 2020 expira termenul pana la care guvernul poate trimite la UNESCO scrisoarea prin care sa solicite ca Rosia Montana sa intre in patrimoniu mondial.

Va cerem, domnule prim-ministru Ludovic Orban, sa va asumati reluarea procedurilor de inscriere a Rosiei Montane in UNESCO” spun organizatorii protestului gruparea rezist Alba.

De cealaltă parte Centrul Pentru Politici Locale critică vehement santajul asupra Guvernului României. ” Sub atenta oblăduire a celor de la vârf care le finanțează acțiunile, o bună parte din ONG-urile care activează la nivelul României au pus mâna pe Cultură, Industrie, Turism și mare parte din Agricultură. În scopuri aparent caritabile au pus stăpânire pe monumente, cetăți, sate, orașe și nu în ultimul rând zeci de mii de hectare de terenuri pe care au devenit proprietari fără drept. Toate aceste” atacuri” sunt gândite pe termen lung și au un singur scop” DEZBINĂ ȘI CUCEREȘTE”!

Milioane de euro au fost alocate pentru ONG-uri și activiști. Fonduri care în loc să ducă la dezvoltarea țării și a comunităților au fost folosite pentru a bloca dezvoltarea acestora și pentru a-i îmbogăți pe activiști.

Cum lucrează activiștii?

Luăm ca exemplu ultimul mare proiect din România care sub o formă sau alta ar fi scos Munții Apuseni din declinul social economic și ar fi dezvoltat țara în industria mineritului. La Roșia Montană totul a început cu o opoziție normală și firească, oameni care s-au temut, pe bună dreptate, de un impact devastator asupra mediului dar a culminat cu o opoziție care nu are nici o legătură cu cianură sau mediul. O opoziție care are un singur scop – Blocarea resurselor minerale ale țării. Colateral populația din tot arealul a avut doar de suferit prin dezbinre, sărăcire și abandon.

Centru Pentru Politici Locale luptă pentru valorificarea resurselor naturale ale țării noastre, în mod rațional și în acord cu protejarea mediului natural, dar și pentru protejarea lor în fața intereselor obscure, manifestate în interiorul și în afara țării.”