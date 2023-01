Percheziții informatice au loc în dosarul fraților Tate. În acest moment este verificat telefonul uneia dintre cele două femei implicate în dosar. Cei doi presupuși proxeneți sunt așteptați să iasă zilele următoare din arest pentru a li se face percheziția informatică.

După arestarea fraților Tristan și Andrew Tate, pentru viol și trafic de persoane, pe numele altor două persoane au fost emise mandate de arestare. Este vorba despre o fostă polițistă și un fotomodel.

Luana Radu și Georgiana Naghel sunt cele două femei numite de presa britanică „îngerii lui Tate”.

În vârstă de 32 de ani, Luana Radu a fost polițistă în București înainte de a renunța în urmă cu opt ani și a intra în industria videochatului. Pe Instagram este o mică celebritate, având peste 300.000 de urmăritori care-i urmăresc contul cu numele Ellie Dely. Aceasta l-a cunoscut pe Andrew Tate și a devenit asistenta lui, ajutându-l să-și administreze afacerile online.

Georgiana Naghel s-a născut în București, are 28 de ani și are și cetățenie americană. Daily Mail spune despre ea că este model, influencer și femeie de afaceri. Mai mult, de aproape un an ar fi iubita lui Andrew Tate, după ce l-a cunoscut pe la scurt timp după ce acesta a ajuns în România, acum cinci ani.

Ambele femei sunt acuzate că sunt cei mai apropiați „locotenenți” ai lui Tate, poliția susținând că au ajutat la constrângerea și controlul a cel puțin șase femei pentru a crea conținut pornografic pe rețelele sociale și l-au ajutat pe Andrew Tate să le țină în casă, „ca pe niște prizonieri”. Acum, Luana și Georgiana se află în arestul Poliției Capitalei, acolo unde sunt ținuți și frații Tate.

Şeful securităţii lui Andrew Tate a făcut o descriere dispreţuitoare a femeilor care l-au înconjurat pe controversatul influencer, în ciuda unei anchete a poliţiei privind acuzaţiile de agresiune sexuală şi exploatare împotriva sa. Tate neagă toate acuzaţiile.