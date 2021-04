O femeie care circula cu autoturismul pe autostrada A1, pe sensul de mers Deva-Sibiu, a fost testată cu o alcoolemie de 0,05 mg/l, deşi a susţinut că nu a consumat deloc băuturi alcoolice. Şoferiţa din Recaş, judeţul Timiş. a precizat că, cel mai probabil, nivelul arătat de aparatul alcooltest provenea de la faptul că în dimineaţa respectivă a consumat suc de afine. P. Nina a contestat procesul-verbal de sancţionare la Judecătoria Alba Iulia şi a avut câştig de cauză.

Femeia a susţinut în plângere că în data de 17 septembrie 2020 a fost oprită pe A1 la km 316, pe teritoriul judeţului Alba, de către un echipaj de poliţie care i-a comunicat că ar fi circulat peste limita legală admisă. Cu această ocazie, agentul constatator a întrebat-o dacă este de acord să fie testată cu aparatul etilotest şi aceasta a confirmat acest lucru.

Ulterior, agentul i-a comunicat că avea o valoare a rezultatului etilotest în aerul expirat de circa 0,05 mg/l.

„Am rămas stupefiată şi şocată în acelaşi timp, ştiind că nu am consumat deloc băuturi alcoolice. În cursul dimineaţii am băut aproximativ 600 ml smoothie de afine, fiind singura băutură consumată până la ora opririi în trafic de către agentul constatator. Am adus la cunoştinţă acest fapt şi agentului constatator, dar nu am fost ascultată”, a precizat femeia în acţiunea civilă depusă la instanţă.

Şoferiţa a avut inspiraţia să solicite să îi fie recoltate probe biologice, fiind însoţită de poliţistul rutier la cea mai apropiată unitate sanitară – Spitalul Municipal Sebeş. Recoltarea a avut loc la aproximativ o oră de la momentul la care a fost testată cu aparatul alcooltest. În urma prelucrării probelor biologice, a fost emis de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu buletinul de analiză toxicologică din 22 septembrie 2020, care a confirmat absenţa alcoolului în sânge.

Sursa: Realitatea de Alba