Cine e Erika Isac, artista care a urcat pe locul 1 în trending pe YouTube cu o piesă manifest pentru sexul feminin

Erika Isac e artista momentului, care a urcat direct pe locul 1 în trending, după o piesă lansată în urmă cu câteva zile.

Tânăra artistă, în vârstă de 24 de ani, a rupt topurile muzicale cu piesa „Macarena” lansată de Valentine’s Day, un manifest pentru sexul feminin, în care vorbește sincer și fără ocolișuri despre problemele cu care sunt nevoite să se confrunte femeile în societatea actuală. Piesa ale cărei versuri sunt scrise chiar de ea face referire la violența la care sunt supuse acestea.

„Am scris piesa asta ca să fie mai mult înțeleasă decât ascultată, love u all, my ladies”, a transmis Erika.

În doar două zile de la lansare, „Macarena” are peste un milionși jumătate de vizualizări pe YouTube și e share-uită în mod constant pe toate plaformele sociale.

Erika Isac este originară din Constanța și face canto de la vârsta de șase ani. Mulți tineri o știu de când era adolescentă și participa la X Factor, unde a ajuns până în semifinale, în echipa lui Ștefan Bănică Jr.

Ulterior, a mai participat la The Four și la One True Singer, unde a ajuns până în finală. Prima piesă care a propulsat-o a fost „Regreți”, cântată alături de Adi Istrate, cel care până de curând era iubitul ei. Cei doi s-au cunoscut în show-ul One True Singer și au avut o relație de trei ani și jumătate.

Sursa: Tabu.RO