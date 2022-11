Ei bine, pentru a putea evita astfel de situații, ți-am pregătit o listă cu trucuri care te vor ajuta să alegi mereu produse sănătoase și proaspete la magazin sau în piață, potrivit divahair.ro.

Măsline

Cele mai bune măsline sunt cele cu sâmburi, fără doar și poatel Sâmburii măslinelor sunt o sursă excelentă de vitamine și minerale, având numeroase beneficii pentru organismul uman. Măslinele fără sâmburi nu sunt la fel de gustoase și nu au la fel de multe proprietăți deoarece după îndepărtarea miezului, acestea sunt puse într-o saramură care pătrunde în fruct și îi schimbă gustul. De asemenea, măslinele fără sâmburi au aspect pleoștit.

Somon

Oricât de neaşteptat ar putea suna asta, peștele proaspăt nu ar trebui să aibă un miros atât de pronunțat. Dacă peștele pe care tocmai l-ai cumpărat are un miros foarte puternic, înțepător, s-ar putea ca acesta să nu fie chiar atât de proaspăt. De asemenea, culoarea este la fel de importantă atunci când alegi un pește. De exemplu, somonul de crescătorie are o culoare roz închisă, iar cel sălbatic are în mod normal culori mai închise. Dacă există pete gri sau maro pe suprafața acestuia înseamnă că peştele a fost depozitat de mai mult timp.

Usturoi

Mirosul usturoiului proaspăt este unul ușor, iar cel al usturoiului vechi sau depozitat incorect este foarte pronunțat. De asemenea, un miros înțepător ar putea sugera și faptul că legumele au început deja să putrezească în interior.

Avocado

Orice pată pronunţată care nu se aseamănă ca culoare cu cea normală a unui avocado indică faptul că fructul poate fi stricat sau vechi. De asemenea, poți verifica dacă este proaspăt și apăsând uşor pe coaja sa. Fructul care este puțin moale este deja prea copt, chiar vechi.

Lămâie

În general, cele mai bune lămâi pot fi identificate după greutatea lor și după grosimea cojii. Chiar dacă nu este mare, fructul ar trebuie să fie greu. De asemenea, cele cu coajă subțire care au o gaură mică rămasă de la tulpină și multe liniuţe pe toată suprafața sunt cele mai proaspete și benefice organismului uman.