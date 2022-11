„Astazi, avem o vreme frumoasa si neobisnuit de calda, in special in sud si sud-est. Se vor inregistra maxime de 23-25 grade in Lunca Dunarii. Temperaturile sunt cu 10 grade mai mari decat mediile multianuale. In mod normal, trebuia sa avem maxime de 10-14 grade, noi vom avea de la 12 grade in zonele cu ceata mai persistenta din Transilvania, spre 25 in Lunca Dunarii, cu temperatura maxima de 22-23 si in Capitala”, a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Mihai Hustiu.

Este o vreme calda pentru inceputul lui noiembrie. Maine va fi chiar mai cald in partea de sud, sud-est a tarii. Temperaturile vor urca aici la 27-28 grade, urmanad ca, mai apoi, spre finalul saptamanii, temperaturile sa scada usor.

„Mai apar si ploile, momentan slabe si pe suprafete restranse, in nord si centru. Spre centru, creste probabilitatea de a avea ploi slabe in sud-vestul si sudul tarii, dar par a fi destul de slabe. Temperaturile sunt intr-o scadere treptata, de la o zi la alta”, a mai spus meteorologul.