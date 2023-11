AUR Brașov devine o forță politică la nivel județean

Președintele AUR, George Simion, a anunțat vineri, 17 noiembrie, înscrierea deputatei Ana Predescu și a lui Eduard Balascan, președintele oamenilor de afaceri din Brașov, în filiala județeană Brașov a partidului.

„Din ce în ce mai mulți oameni valoroși, capabili, alături de care vreau să reconstruiesc România se alătură AUR. (…) Îmi face o deosebită plăcere să o anunț ca pe colegă a mea, nu doar în Camera Deputaților, ci și colegă de partid, și persoană care va juca un rol cheie în județul Brașov, în tot ce înseamnă regiunea din centrul țării și în politicile de educație ale AUR, pe doamna deputat Ana Predescu”, a spus George Simion, în debutul conferinței de presă organizată la Brașov.

Acesta a afirmat că mai are în vedere 3, poate 4 figuri importante din societatea brașoveană „care sper să accepte oferta de a face echipă cu noi pentru reconstrucția României. Vor veni mai multe surprize”.

„Noi, AUR, în ciuda celor care considerau că vom fi un partid balama ne luptăm pentru locul 1 și pentru o țară normală, cum ni s-a promis și nu s-a livrat. Nu vrem să facem alianță decât cu românii și îi așteptăm pe toți românii în AUR. Nu suntem partid balama, suntem partidul care în 2024 o să se lupte pentru primul loc și pentru români. Vreau să spun bun venit tuturor colegilor care ni se alătură astăzi. M-am bucurat când am intrat în sală și mi-ați spus că voiați să faceți pasul acesta demult. Uniți suntem mai puternici! Unirea face puterea!”, a completat George Simion.

Deputatul Ana Predescu a precizat că: „pentru foarte multă lume cred că este o surpriză faptul că m-am alăturat familiei AUR, dar acest lucru a venit oarecum firesc. Vreau să vă mărturiresc faptul că această decizie am luat-o nu mai devreme de miercuri, 15 noiembrie, în momentul în care îmi scriam un comunicat de presă pentru a elogia evenimentul care a avut loc în 1987, acel sâmbure de schimbare, acea dovadă de curaj, de atitudine și de asumare. În acel moment am început să fac o paralelă între 1987 și 2023. A venit ca o radiografie în urma căreia am constatat cumulul acelor informații pe care eu le scriam și care erau destul de reale. Noi de mai bine de 30 de ani tot luptăm să avem o viață mai bună și pasăm din generație în generație această responsabilitate generației următoare”.

Ana Predescu a subliniat că „este extrem de important să realizăm că suntem la un moment de cotitură. Generația mea, a celor de 40 de ani și peste, a ajuns la această concluzie: că acum este momentul de a produce o schimbare în România, așa cum în 1987 un grup de oameni au avut curajul să o gândească”.

Aceasta a subliniat că este extrem de încântată că și organizația din care a făcut parte până acum o urmează în acest proiect politic.

„Devenim mai puternici, suntem uniți, pentru că acesta este elementul de bază pe care noi trebuie să îl luăm în considerare: unitatea! De fiecare dată toată lumea a vrut să ne dezbine. Le e frică atunci când suntem uniți și când ne leagă aceleași idei, aceleași principii. (…) Nu este o anormalitate să îți iubești țara. Nu este un act de extremism să te declari patriot”, a mai spus Ana Predescu.

La rândul său, Dan Tanasă, purtătorul de cuvânt al AUR, a declarat că: „AUR nu doar că nu a dispărut din peisajul politicii românești, dar este în acest moment principala forță politică din România. Dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar fi principala forță politică votată de români. Cum am ajuns aici? Prin foarte multă muncă. Vom continua să creștem pentru că în fiecare zi vom avea astfel de momente în care oameni de calitate înțeleg că AUR este singura soluție pentru reconstrucția României. Ultimii 34 de ani cu PSD și PNL au reprezentat demolarea României, iar de anul viitor trebuie să înceapă reconstrucția României”.

Sursa: Realitatea din AUR