Atenție, șoferi! Ceață densă pe mai multe drumuri din România

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice sau a vreunui accident rutier.

Este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Ialomița, Olt, Iași, Ilfov, Maramureș, Teleorman, Tulcea, Vrancea și Timiș. În plus, pe alocuri sunt condiții de formare a poleiului.

Pe autostrada A3 București-Brașov se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind scăzută pe alocuri sub 200 de metri.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București – Constanța și DN 1 Ploiești-Brașov, se circulă pe un carosabil preponderent uscat, valorile de trafic fiind reduse.

Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător.

Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă.

Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie.

Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic.