WIZZ AIR SUSPENDĂ ZBORURILE SIBIU – VIENA DIN 24 OCTOMBRIE 2025

Compania aeriană Wizz Air a anunțat că va suspenda zborurile pe ruta Sibiu – Viena începând cu 24 octombrie 2025, ca urmare a procesului treptat de închidere a bazei sale din Viena, potrivit unui răspuns transmis marți către AGERPRES de reprezentanții companiei.

„Ruta dintre Sibiu și Viena va fi operată doar până la data de 24 octombrie, în contextul procesului de închidere a bazei din Viena, venit în urma unei evaluări strategice a operațiunilor și alocării aeronavelor din flotă”, au precizat oficialii Wizz Air.

Decizia vine după ce, pe 10 septembrie 2025, compania anunțase că își va suspenda toate operațiunile din Viena, invocând creșterea costurilor aeroportuare, a taxelor și a serviciilor de handling, factori care au făcut ca menținerea bazei să nu mai fie viabilă economic.

„A fost o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja competitivitatea pe termen lung a companiei. Le mulțumim pasagerilor pentru înțelegere și vom continua să oferim opțiuni de călătorie convenabile din Bratislava și Budapesta”, a declarat Mauro Peneda, Managing Director Wizz Air Malta, într-un comunicat emis anterior.

Reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu au precizat că decizia nu va afecta conectivitatea aeriană a orașului cu capitala Austriei. „Aeroportul Sibiu este conectat cu Viena prin zborurile efectuate de către Austrian Airlines, astfel că legătura aeriană rămâne activă”, a explicat Marius Ioan Gîrdea, directorul general al aeroportului sibian.

Wizz Air a operat timp de șapte ani zboruri din Viena, perioadă în care a devenit una dintre companiile low-cost importante din regiune. Închiderea bazei face parte dintr-o reevaluare strategică a rețelei europene, menită să optimizeze costurile și utilizarea flotei.