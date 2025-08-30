VREMEA 30 AUGUST. CANICULĂ ȘI INSTABILITATE ATMOSFERICĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben, valabilă sâmbătă, 30 august, în intervalul orar 12:00 – 21:00, pentru mai multe județe din sudul țării.

Sâmbătă (30 august) în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34…36 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Totodată, meteorologii avertizează că, în vestul, sud-vestul și centrul țării, instabilitatea atmosferică va crește spre seară și noapte, manifestându-se prin înnorări accentuate, averse, descărcări electrice, iar izolat vor fi posibile căderi de grindină și cantități mai însemnate de apă (15 – 25 l/mp).

În restul zonelor cerul va fi variabil, mai mult senin ziua. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în Moldova, Banat, la munte, dar de scurtă durată și asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade, mai scăzute spre 5…6 grade în estul Transilvaniei. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață.

În București, vremea va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, astfel încât disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 16…19 grade.

Sursa: Newsinn