VOLUMUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, ÎN CREȘTERE CU 12,2% ÎN PRIMELE ȘAPTE LUNI

Realitatea de Alba
Volumul lucrărilor de construcții a crescut, în primele șapte luni, ca serie brută, cu 12,2%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 10,7%, față de perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), remise joi AGERPRES.

Potrivit INS, avansul lucrărilor de construcții a fost generat de creșterea înregistrată la lucrările de reparații capitale (+55%) și la lucrările de construcții noi (+9,3%). Lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 0,3%.

Pe obiecte de construcții, s-au înregistrat creșteri la construcțiile inginerești (+16,3%), clădirile rezidențiale (+9,7%) și la clădirile nerezidențiale (+6,2%).

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 10,7%. Lucrările de reparații capitale și lucrările de construcții noi au crescut cu 51,5%, respectiv cu 9,6%. Lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 3,9%. Pe obiecte de construcții, creșteri s-au înregistrat la construcțiile inginerești (+16,3%), clădirile rezidențiale (+7,8%) și la clădirile nerezidențiale (+3,9%).

Conform INS, volumul lucrărilor de construcții a crescut, în iulie 2025 comparativ cu iunie 2025, ca serie brută, cu 27,2%, creștere evidențiată la lucrările de reparații capitale (+43%), lucrările de întreținere și reparații curente (+27,4%) și la lucrările de construcții noi (+23,6%). Pe obiecte de construcții, au avut loc creșteri la clădirile rezidențiale (+37,9%), clădirile nerezidențiale (+33,7%) și la construcțiile inginerești (+21,4%).

Volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 20,1%, creștere evidențiată la lucrările de reparații capitale (+38,8%), lucrările de întreținere și reparații curente (+27,2%) și la lucrările de construcții noi (+19,3%). Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile rezidențiale (+30,7%), clădirile nerezidențiale (+30,2%) și la construcțiile inginerești (+16,4%).

De asemenea, în iulie 2025 comparativ cu iulie 2024, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 41,1%. Pe elemente de structură, creșteri s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (+67,4%), lucrările de întreținere și reparații curente (+41,1%) și la lucrările de construcții noi (+35,7%). Pe obiecte de construcții, s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale (+50,8%), construcțiile inginerești (+39,6%) și la clădirile nerezidențiale (+38,5%).

Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 30,9%. Pe elemente de structură, creșterea este evidențiată la lucrările de reparații capitale (+60,9%), lucrările de întreținere și reparații curente (+35,8%) și la lucrările de construcții noi (+30,4%).

Pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile rezidențiale (+47,6%), clădirile nerezidențiale (+36,1%) și la construcțiile inginerești (+34,0%).

