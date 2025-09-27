VIDEO FOTBAL: UNIVERSITATEA CRAIOVA, EGALATĂ IN EXTREMIS DE DINAMO (2-2), ÎN SUPERLIGĂ

De către
Realitatea de Alba
-

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu Dinamo București, 2-2 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Dinamo a marcat prima, prin Alexandru Musi (16), care a reluat în plasă mingea trimisă în bară de Stipe Perica, la centrarea lui Raul Opruț. Universitatea a egalat imediat, prin portughezul Samuel Teles (20), lansat în careu de Ștefan Baiaram.

Liderul a preluat conducerea imediat după pauză, prin fundașul croat Juraj Badelj (49), cu o lovitură de cap, la un corner executat de Alexandru Cicâldău. Dinamo a smuls egalul într-un final în care a avut superioritate numerică, marcând cu șansă prin Alexandru Mihai Pop (90), după ce mingea a fost respinsă de portarul Pavlo Isenko în Badelj.

În min. 65, Daniel Armstrong și Nicușor Bancu s-au lovit reciproc la un duel, însă numai craioveanul a fost eliminat, la sesizarea arbitrajului video.

Universitatea și-a creat câteva ozazii notabile până la eliminarea lui Bancu, însă Assad Al Hamlawi (30, 37) nu l-a putut învinge pe portarul Devis Epassy. Și Teles (52) a avut un șut reținut de portarul camerunez. În min. 61, Al Hamlawi a trecut pe lângă Epassy, dar mingea a ieșit pe lângă poartă.

În superioritate numerică, Dinamo a avut ocazii prin Armstrong (69, 79), Soro (87), Mamoudou Karamoko (90+2) și Adrian Caragea (90+5).

La meci au asistat 22.440 de spectatori.

Universitatea are o singură victorie în ultimele patru etape, două egaluri și un eșec.

Dinamo e neînvinsă de opt etape, în care are cinci victorii și trei egaluri.

Articolul precedentCANOTAJ: ECHIPAJUL FEMININ DE 8+1 AL ROMÂNIEI, MEDALIAT CU ARGINT LA MONDIALE
Articolul următorVREME RECE SĂPTĂMÂNA VIITOARE, CU PLOI, VÂNT ȘI NINSOARE LA ALTITUDINI MARI

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.