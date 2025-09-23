VIDEO FOTBAL: DINAMO, ȚINUTĂ ÎN ȘAH DE FARUL (1-1), ÎN SUPERLIGĂ

De către

Dinamo București a încheiat nedecis cu Farul Constanța, 1-1 (1-0), luni seara, pe Arena Națională din Capitală, în ultimul meci din etapa a 10-a a Superligii de fotbal.

Dinamo a deschis scorul repede, prin bulgarul Gheorghi Milanov (8), cu o lovitură de cap la cornerul executat de scoțianul Danny Armstrong.

Farul a egalat după pauză, prin portughezul Diogo Ramalho (64), după ce a fost lansat în careu de Răzvan Tănasă.

Dinamo a mai avut ocazii prin Mamoudou Karamoko (7), al cărui șut a fost respins de Alexandru Buzbuchi, și prin Cătălin Cîrjan, portarul oaspeților remarcându-se din nou (27).

Farul a avut o ocazie mare după pauză, prin Ionuț Larie, dar portarul Devis Epassy a respins de la colțul scurt (73).

La meci au asistat 11.176 spectatori.

Dinamo a ajuns la șapte etape consecutive fără înfrângere, cinci victorii și două egaluri.

Farul are o singură victorie în ultimele șase etape, un egal și patru eșecuri.

Dinamo București – FC Farul Constanța 1-1 (1-0), Arena Națională – București

Au marcat: Gheorghi Milanov (8), respectiv Diogo Ramalho (64).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureș); arbitri asistenți: Adrian Popescu (Craiova), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș)

Arbitru video: Iulian Dima (București); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Oltenița

Observatori: Eduard Dumitrescu (Pitești) – CCA, Paul Mincu (București) – LPF

