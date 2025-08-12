ULTIMA ORĂ: RATA INFLAȚIEI A AJUNS LA 7,8%, PREȚURILE EXPLODEAZĂ

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 7,8%, în luna iulie 2025, după ce în luna iunie marcase o creştere de 5,7%. Institutul Național de Statistică a anunțat că luna trecută cele mai mari creșteri de preţuri s-au înregistrat la mărfurile nealimentare cu 8,18%. În acelaşi interval, preţurile serviciilor s-au majorat cu 7,33%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,67%.

Potrivit INS, la alimente, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în acest interval la fructele proaspete, cu 39,74%, urmate de fructe și conserve din fructe cu 27,92% și citrice cu 17,32%. Creșteri semnificative se constată și alte legume și conserve de legume care și-au majorat prețurile cu 15,98%. Prețul pâinii este mai mare cu 6,43% față de iulie 2024. Și prețul cafelei crește în iulie cu 13,05% față de perioada similară, iar uleiul comestibil își majorează tariful cu 10,05%. Ouăle se scumpesc la rândul lor în acest interval cu 5,7%. Nu în ultimul rând, legumele și conservele de legume devin mai scumpe cu 11,03%, iar la categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an, cu 4,38%, iar cel al vinului cu 4,94%. O majorare importantă a tarifelor în iulie se constată și la laptele de vacă cu o creștere de 7,38% dar și la margarină cu 6,63%.

De asemenea, în categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în iulie 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul călătoriilor cu trenul, prețul biletelor CFR majorându-se de 16,92%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la cele cu serviciile de igienă și cosmetică 14,06%, urmate de serviciile poștale cu 12,15%. Reparațiile auto continuă să-și majoreze tarifele, de această dată cu 11,06%, o masă la restaurant sau servirea unei cafele s-a scumpit cu 8,38%, iar chiriile au crescut în ultimul an cu 8,49%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 10,59%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 7,09% în același interval.

Dintre mărfurile nealimentare, vedeta scumpirilor din iulie este tariful energiei electrice, care s-a majorat cu 62,97% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice prin O.U.G 6/2025. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia electrică, gaze și încălzirea centrală cu 34,44%, energia termică care și-a majorat tarifele cu 13,63%, la tricotaje, cu 7,36%, detergenți, cu 5,21%, tutun și țigări, cu 5,82%. Și medicamentele și-au majorat prețurile în iulie cu 2,93%.

 

În perioada iulie 2025 – iulie 2024, singurele scăderi de preţ a fost înregistrată în cazul mărfurilor alimentare la zahăr (-3,08%) și la cartofi (-2,38%). În cazul serviciilor, o scădere importantă a tarifelor a fost înregistrată la serviciile de transport aerian (-9,75%), la cele de poștă și telecomunicații (-1,49%), și la serviciile telefonice (-3,05%).

 
 

 
