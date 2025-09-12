TRUMP: „RĂBDAREA MEA CU PUTIN SE EPUIZEAZĂ RAPID”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu pentru Fox News, că răbdarea lui față de Vladimir Putin este pe final. Liderul de la Casa Albă a precizat că frustrarea vine din faptul că președintele rus nu a pus capăt războiului din Ucraina.

Întrebat dacă mai are răbdare cu Putin, Trump a răspuns: „Da. Parcă se epuizează și se epuizează rapid”. Totuși, el s-a oprit înainte de a anunța noi sancțiuni, dar a avertizat că „va trebui să acționăm foarte, foarte dur”.

Trump a spus că sancțiunile asupra băncilor și petrolului rămân pe masă, alături de tarife, însă a subliniat că și statele europene trebuie să participe la aceste măsuri.

El a menționat că deja a introdus tarife mari, inclusiv unul de 50% pentru exporturile de petrol ale Indiei către SUA, lucru care a generat tensiuni diplomatice.

„Nu e un lucru ușor de făcut. Este o chestiune importantă și provoacă tensiuni cu India”, a spus Trump, adăugând că Europa ar trebui să simtă mai mult presiunea, deoarece „aceasta este o problemă a Europei, mult mai mult decât a noastră”.

