TREN DIRECT PE RUTA BUCUREȘTI – KIEV ȘI RETUR, INTRODUS DE CFR CĂLĂTORI

CFR Călători anunță că, începând de vineri, va introduce în circulație un tren internațional direct pe ruta București Nord – Ungheni – Kiev și retur, care va facilita legătura feroviară între România și Ucraina.

Potrivit companiei, noua legătură feroviară va fi asigurată de:

Trenul internațional IR 99/401, cu plecare din Kiev la ora 06:30 și sosire în București Nord la ora 06:47, începând cu data de 10/11 octombrie 2025;

Trenul internațional IR 402/100, cu plecare din București Nord la ora 19:10 și sosire în Kiev la ora 19:34, începând cu data de 11/12 octombrie 2025.

Prețul unui bilet de călătorie la vagon de dormit, într-o cabină cu patru paturi, este de 73,4 euro pentru relația București Nord – Kiev.

Prin introducerea acestei rute, CFR Călători consolidează legăturile de transport feroviar internațional între România și Ucraina, oferind o alternativă sigură și confortabilă pentru pasagerii care călătoresc între cele două capitale.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători S.A. este operatorul național feroviar de pasageri și asigură transportul public intern și internațional pe calea ferată.