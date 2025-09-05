TRAFIC ÎNCHIS PE TRANSFĂGĂRĂȘAN SÂMBĂTĂ, 6 SEPTEMBRIE

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează participanții la trafic că, sâmbătă, 6 septembrie a.c., traficul rutier va fi restricționat pe DN 7C (Transfăgărășan), între Baraj Vidraru și Bâlea Lac, pe tronsonul cuprins între kilometrii 62 și 116.

Restricția va fi valabilă în intervalul 07:00 – 18:00, pe durata desfășurării unei competiții sportive de triathlon care se va derula în această zonă.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte restricțiile instituite, să circule cu atenție în zonele adiacente și să planifice rutele alternative pentru a evita întârzierile.

Autoritățile recomandă verificarea constantă a informațiilor de trafic înainte de a porni la drum și respectarea indicațiilor polițiștilor prezenți la fața locului.