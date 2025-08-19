TENIS: CARLOS ALCARAZ, CAMPION LA CINCINNATI PRIN ABANDONUL LIDERULUI MONDIAL

Realitatea de Alba
Carlos Alcaraz este câștigătorul turneului Masters 1000 de la Cincinnati.

În finala primilor doi clasați în ierarhia ATP, liderul mondial, Jannick Sinner, a abandonat în primul set, la scorul de 5-0 pentru spaniol, din cauza unor probleme fizice.

„Încă de ieri am simțit că nu mi-e bine, dar am sperat să pot intra pe teren și să reușesc să joc cât de cât. Nu am putut decât atât. Îmi cer scuze că v-am dezamăgit”, a fost mesajul lui Sinner pentru fani la festivitatea de premiere.

Scorul intâlnirilor directe a devenit 9-5 pentru Alacaraz, care s-a apropiat la 1980 de puncte de locul 1 ocupat de italian. Este a treia victorie a jucătorului spaniol în fața lui Sinner în 2025. Au fost alte două finale câștigate, la Roland Garros și la Roma. În meciul pentru trofeu de la Wimbledon s-a impus Sinner.

