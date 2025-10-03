TÂRG DE ADOPȚII DE ANIMALE DE COMPANIE, DUMINICĂ, 5 OCTOMBRIE

De către

Duminică, 5 octombrie, la Kaufland Barbu Văcărescu, va avea loc un nou târg de adopții organizat de Autoritatea pentru Supraveghererea și Protecția Animalelor (ASPA).

Evenimentul se desfășoară între orele 10:00 și 16:00, iar adopția este gratuită, precizează Radio România București.

La târg vor fi dați spre adopție 37 de câini și 20 de pisici. Fiecare persoană care va adopta un câine va primi cadouri oferite de sponsori.

Organizatorii îi invită pe bucureșteni să participe și să își aleagă un companion de viață, subliniind că animalele adoptate aduc bucurie și afecțiune în familie.