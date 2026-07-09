Social· 1 min citire

Intervenție de urgență în Masivul Leaota. Un cioban și-a pierdut cunoștința lângă o stână: a fost chemat elicopterul SMURD

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 9 iul. 2026, 14:42

O amplă intervenție de salvare este în desfășurare în Masivul Leaota, după ce un cioban și-a pierdut cunoștința în apropierea unei stâne. Salvamontiștii au pornit spre locul incidentului, iar din cauza accesului dificil a fost solicitat și un elicopter SMURD.

O operațiune de salvare de amploare are loc joi după-amiază în Masivul Leaota, unde un cioban are nevoie de asistență medicală de urgență după ce și-a pierdut cunoștința în apropierea unei stâne.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, iar echipele Salvamont au intervenit imediat. Salvatorii au plecat din Baza Salvamont Voina către locul indicat, însă misiunea este îngreunată de relieful accidentat și de accesul dificil în zona în care se află victima.

Elicopter SMURD, chemat în sprijinul salvatorilor

Având în vedere gravitatea situației și timpul necesar pentru parcurgerea traseului montan, autoritățile au solicitat și intervenția unui elicopter SMURD.

Aeronava va asigura acordarea primului ajutor medical și evacuarea de urgență a bărbatului către o unitate medicală, dacă starea acestuia o va impune.

Misiunea este în desfășurare

La ora transmiterii acestei știri, salvamontiștii se deplasează către ciobanul aflat în stare gravă, iar operațiunea de salvare este în plină desfășurare. Starea victimei și cauza pierderii cunoștinței nu au fost comunicate deocamdată de autorități.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

misiune smurd

Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe