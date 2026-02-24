Realitatea de Alba - Știri de Ultimă Oră

Veștea își retrage candidatura la președinția PNL: „Este evident că scopul este blocarea învestirii Guvernului”

Veștea își retrage candidatura la președinția PNL: „Este evident că scopul este blocarea învestirii Guvernului”

Politica

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va participa cu o candidatură la Congresul partidului, pe care îl consideră „nestatutаr și nelegal”, acuzând conducerea liberalilor că urmărește blocarea învestirii Guvernului, nu clarificarea situației interne.

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