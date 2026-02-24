Realitatea de Alba - Știri de Ultimă Oră
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Veștea își retrage candidatura la președinția PNL: „Este evident că scopul este blocarea învestirii Guvernului”
Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va participa cu o candidatură la Congresul partidului, pe care îl consideră „nestatutаr și nelegal”, acuzând conducerea liberalilor că urmărește blocarea învestirii Guvernului, nu clarificarea situației interne.
Bolojan își anunță candidatura la președinția PNL: „Ne propunem să deschidem partidul către oameni valoroși”
Sora lui Cristiano Ronaldo, atac dur la adresa colegilor din naționala Portugaliei: „Au uitat cum să paseze”
Nicușor Dan: „Niciun partid nu a construit o majoritate. Am ales varianta cu cele mai mari șanse”
Petrișor Peiu: „Nu avem cum să scădem sub 35%”. Senatorul cere alegeri anticipate și anunță că AUR nu va vota Guvernul Veștea
Netanyahu sfidează presiunile internaționale: Israelul va rămâne în sudul Libanului „cât va fi necesar”
Sora lui Cristiano Ronaldo, atac dur la adresa colegilor din naționala Portugaliei: „Au uitat cum să paseze”
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