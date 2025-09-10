STENOGRAME INCENDIARE, CUM ÎȘI NEGOCIA ȘEFUL ELCEN SUSȚINUT DE BURDUJA ȘPĂGILE DE MILIOANE DE LEI CU UN OM DE AFACERI PRORUS

Potrivit unor pasaje din stenograme obținute de Realitatea Plus, omul de afaceri prorus Victor Slivinschi, patronul companiei Turbopower Energy, discută cu avocatul său despre „oamenii pe care îi au în ELCEN”. În conversație sunt menționate două prenume: „Andre”, care face referire la Zamfiroi Cristian Andrei, director comercial al companiei, și „Claudiu”, identificat ca Crețu Sârbu Claudiu, director general.

Într-un schimb de replici ușor confuz, din cauza pasajelor neinteligibile, cei doi invocă „implicațiile politice” ale lui Crețu.

ANGHEL NICOLAE : …altele ar fi rezultatele. Pe de o parte! Și doi, ca să ai marfa, trebuie relații! Implicați prin ăstea, p-aici! Noi ce-avem?! Andrei care…

SLIVINSCHI VICTOR: E Claudiu…

ANGHEL NICOLAE: Claudiu, da`… în politică, în …(n.l. neinteligibil)…

SLIVINSCHI VICTOR: El o fost anu` trecut, sau anu` ăsta, iarna, o fost cu Crețu la…În Franța, la Courchevel. …(n.l. neinteligibil)… Stratan ăsta, știi? L-o luat pe Claudiu și dus acolo la Courchevel…la schi. Bine, noi avem cu ăsta relația…el, el acuma o câștigat cam, cam toate cele trei licitații pe consultanță la Elcen. Ciga Energy…și Carmencita mi-o zis că ea coordonează proiectele astea.

Într-un alt pasaj, directorul comercial al ELCEN și avocatul lui Slivinschi discută despre cum ar trebui să fie formulat caietul de sarcini, aparent pentru a nu stârni suspiciuni din partea DNA.

ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: Problema mea e că dacă voi faceți chestia asta, sigur vă, va ajunge și pe la DNA, pe la SRI, pe la nu știu ce…și atuncea o să fie luați la întrebări! Și cine? Aaa, păi Zamfiroi cu…ai lui! Cine o făcut caiet de sarcini? Prima întrebare, cine o scris caiet de sarcini?

ANGHEL NICOLAE: Cine a fă…

ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: O venit Zamfiroi cu el…pe stick!

În documentul citat se arată că un denunţător a formulat o plângere penală împotriva fraţilor Slivinschi din Republica Moldova, patronii de la Turbopower Energy.