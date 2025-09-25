SPITALELE SCOASE DIN PNRR, FINANȚATE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SĂNĂTATE

Spitalele care nu mai sunt incluse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă ar urma să beneficieze de finanţare prin Programul Operaţional Sănătate, a informat, miercuri, premierul Ilie Bolojan.

El a discutat aceste aspecte, luni, cu prilejul vizitei pe care a efectuat-o la Bruxelles, cu vicepreşedinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu.

‘Am discutat aspecte foarte importante legate de viitorul program de finanţare european, în aşa fel încât să fim cât mai bine pregătiţi pentru negocierile care vor începe în această toamnă şi, probabil, vor dura până la sfârşitul anului viitor şi, de asemenea, pe mutarea unor componente din Fondul Social European pe nişte transferuri financiare pe componenta de asistenţă medicală. Doresc să-i mulţumesc doamnei Roxana Mînzatu pentru înţelegerea de care a dat dovadă‘, a precizat Bolojan, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Potrivit prim-ministrului, până la sfârşitul lunii noiembrie ar urma să fie stabilită lista proiectelor cuprinse în Programul Operaţional Sănătate.

‘România va transfera câteva sute de milioane de euro pe componenta de spitale, în aşa fel încât spitalele care nu au mai rămas în PNRR pentru a fi finanţate să fie asigurată finanţarea lor, completând suma pe care o avem pe Programul de sănătate. Şi, în felul acesta, până la sfârşitul lunii noiembrie, vom avea lista cu aceste proiecte cuprinse în Programul Operaţional Sănătate, iar anul viitor, odată cu transferul acestei sume, va fi, practic, dublată suma care este astăzi pe componenta de sănătate şi spitalele vor avea finanţare integrală, putând fi finalizate lucrările în a doua jumătate a anului următor’, a susţinut Ilie Bolojan.

AGERPRES