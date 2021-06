IPJ Sibiu anunță că pe DN1, km. 330, Saliste, un galatean in varsta de 60 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe breteaua de coborare dinspre A1, patrunde in intersectia cu drumul national fara sa acorde prioritate si intra in coliziune cu un autoturism condus regulamentar dinspre Alba, pe care il proiecteaza in alt turism oprit pe strada Garii pentru a da prioritate.

În urma evenimentului a rezultat ranirea usoara a soferului care circula dinspre Alba, un sibian in varsta de 37 de ani, care a fost transportat la spital. Fara probleme de trafic.