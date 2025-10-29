SECRETARUL GENERAL NATO VINE ÎN ROMÂNIA DUPĂ ANUNȚUL RETRAGERII TRUPELOR AMERICANE

Săptămâna viitoare, Bucureștiul va fi gazda secretarului general al NATO, Mark Rutte, potrivit informațiilor provenite din surse guvernamentale. Această deplasare intervine la scurt timp după ce Statele Unite au decis redimensionarea trupelor americane din Europa, inclusiv din România.

Rutte va lua parte la NATO-Industry Forum, organizat în Capitală, un eveniment dedicat cooperării dintre Alianță și industria de apărare. Forumul are loc într-un moment considerat de mare relevanță pentru securitatea regională, în contextul recentelor decizii americane.

Decizia Statelor Unite privind România

Statele Unite au anunțat că vor retrage mii de soldați din România, într-o mișcare care reflectă o schimbare strategică a priorităților militare americane. Această decizie face parte dintr-o revizuire mai amplă a Pentagonului, vizând mutarea resurselor către regiunea Indo-Pacifică pentru a contracara influența în creștere a Chinei.

Mark Rutte nu este singurul oficial care va vizita România după mișcarea șoc a Washingtonului. Ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Franța, Catherine Vautrin, va efectua joi o vizită oficială la București.

Oficialul va avea întâlniri bilaterale cu ministrul român al apărării, Ionuț Moșteanu, și va vizita contingentul dislocat la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu.

Discuții bilaterale și vizitarea contingentelor

Agenda vizitei include atât discuții oficiale, cât și deplasarea la unitățile militare implicate în misiuni de instruire comună. „Franța este națiune-cadru pentru Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România”, transmite Ministerul Apărării Naționale. Întâlnirea dintre cei doi miniștri va avea loc la Sibiu, iar ulterior aceștia vor susține declarații de presă la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.

Grupul de Luptă NATO în România

Constituit în 2022, cu aprobarea Parlamentului României, Grupul de Luptă reunește aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania. Acest contingent reflectă angajamentul Alianței Nord-Atlantice pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre.