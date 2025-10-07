SCANDAL URIAȘ LA eMAG: CLIENȚI FURIOȘI ACUZĂ VÂNZAREA DE PRODUSE FALSE ȘI BLOCAREA RECENZIILOR

Nemulțumirea cumpărătorilor față de eMag a explodat în ultimele zile, după ce numeroși clienți au reclamat că au primit produse contrafăcute, în timp ce recenziile negative ar fi fost blocate.

Rețelele sociale sunt pline de mărturii, iar acuzațiile merg până la implicarea unor firme internaționale suspectate că ar vinde marfă falsificată prin platformă.

Reclamațiile clienților: produse „fake” și lipsă de transparență

Pe platforma eMag activează peste 64.000 de vânzători, dintre care aproximativ 10.000 din afara țării. Printre comentariile care au aprins discuțiile, se numără o postare pe Reddit:

„Produsele alea de la Logitech plus AirPods gen 2 sunt fake vândute pe eMag de cel puțin un an jumate de firme cu VAT code de Franța cu livrare fie din Franța fie din China. Eu aș pune eMag să fie obligată să accepte returul de produs de la tot ce vinde de la firme terțe ca poate se potolesc cu toate firmele astea fantomă de pe site. La un moment dat era aceeași poveste cu parfumurile de brand unde era loterie. Pe lângă țeapa evidentă, toate produsele astea expun sănătatea clienților la tot felul de metale grele și riscuri de sănătate.”

Problemele au fost semnalate și pe alte platforme, precum contul @testaholic de pe Instagram, care a documentat cazuri de cosmetice false achiziționate prin eMag. Pe grupul „Face Your Skin”, unde sunt peste 267.000 de membri, sute de utilizatori au relatat experiențe similare. Pe forumurile Softpedia și Reddit România, utilizatorii au menționat produse precum AirPods, SSD-uri sau parfumuri primite și dovedite ulterior ca fiind contrafăcute.

Clienți nemulțumiți

Printre persoanele afectate, un client a relatat pentru Adevărul că a făcut trei comenzi diferite, constând în produse cosmetice și electronice, care s-au dovedit a fi falsuri. Acesta a detaliat experiența cu serviciul de suport eMag: „Emag se ascunde spunând că sellerii sunt cei care răspund de originalitatea produselor,…. dar acest lucru nu poate fi adevărat din moment ce emag.ro este un retailer cu poziție dominantă, nu un simplu magazin de colț de stradă. În schimb atitudinea și acțiunile care le înterprind când anunți că ai primit un produs contrafăcut este de noaptea minții.

În primul rând te sună, nu vor să scrie nimic pe email, chiar dacă tu le spui că nu poți vorbi pentru că poate ești la serviciu sau faci altceva. Și iți oferă retur la produse. Iar tu spui că situația este mult mai gravă decât un retur la produse, pentru că ai primit produse contrafăcute, ilegale (nu că nu ți-e bun numărul la pantofi) (…). După ce o dau cu returul că sellerul a fost de acord să îți dea banii înapoi pe produs, iar tu le spui că sellerul respectiv ar trebui să fie blocat imediat, pentru că prezintă risc pentru consumatorii români, reprezentanții eMag spun că vor face verificări și că o să revină ei (…) Un alt aspect important este că din momentul când a fost informat de către producător că produsele de la sellerii respectivi sunt false, eMag era obligat, inclusiv de producător să anunțe absolut toți clienții care au comandat vreodată de la acești selleri și să oprească imediat folosirea lor, mai ales în cazul produselor cosmetice, pe care le pui direct pe piele !!!!!! Alt lucru urât este că nu poți da review-uri în care să scrii că produsul este contrafăcut.”

Clientul a prezentat documente și corespondență cu producătorul real al produselor, care confirma caracterul falsificat al acestora și solicita eMag să blocheze vânzătorii implicați.

Producătorul confirmă: „Produsele reclamate sunt contrafăcute”

Compania coreeană SKIN1004, producătorul produselor cosmetice implicate în scandal, a fost sesizată direct de clienți. După verificarea zecilor de mostre primite, producătorul a transmis o analiză clară: „Produsul diferă semnificativ de standardele noastre de producție și nu provine din niciuna dintre liniile noastre autorizate.

Românii care comandă pe Temu și Shein vor trebui să scoată mai mulți bani din portofel. UE va introduce o taxă de 2 euro pentru coletele din China

Produsul contrafăcut implică riscuri serioase, inclusiv:

• Utilizarea unor ingrediente necunoscute sau nesigure;

• Ambalaj înșelător ce poate cauza reacții alergice sau iritații;

• Inducerea în eroare a consumatorilor și prejudicierea imaginii brandului SKIN1004 și a partenerilor oficiali.”

Solicitarea oficială adresată eMag de producătorul coreean

SKIN1004, prin intermediul avocaților din Seul, a cerut în scris eMag să verifice toți vânzătorii activi care comercializează produse cu marca lor. Documentul preciza clar: „Solicităm, de asemenea, să ne furnizați o listă a vânzătorilor care nu pot transmite dovezi valabile privind proveniența legitimă. Acțiunile acestora sunt considerate o încălcare gravă a legislației privind mărcile înregistrate, care poate duce la proceduri civile și penal.”

Producătorul a cerut, printre altele, ca eMag:

să ceară dovezi de achiziție de la distribuitorul oficial din România, One Master Distribution SRL;

să informeze toți clienții care au cumpărat produsele respective că acestea sunt contrafăcute;

să elimine imediat vânzătorii care nu pot dovedi proveniența legală a produselor.

Răspunsul oficial transmis de eMag

Contactați de „Adevărul”, reprezentanții eMag au transmis poziția companiei: „La eMAG, luăm în considerare feedbackul clienților și acționăm rapid pentru a verifica sesizările primite, astfel încât experiența de cumpărare să fie sigură și de încredere. Orice suspiciune legată de un produs sau de un comerciant este tratată cu prioritate maximă, iar clienții sunt încurajați să ne contacteze direct în chat, unde echipa noastră face imediat verificările necesare și ia măsuri.

Pentru ca un comerciant să se listeze pe platformă și să comercializeze produse prin intermediul ei, trebuie să respecte legislația în vigoare, iar în cazul în care se constată abateri, acesta poate să fie suspendat temporar sau definitiv din platformă.

Conform legislației în vigoare, sellerii sunt singurii responsabili pentru produsele pe care le comercializează. Avem un set de indicatori pe care îi urmărim, iar prin verificările periodice luăm măsuri suplimentare de siguranță în beneficiul clienților.”

Produsele și vânzătorii implicați

Lista transmisă arată zeci de produse cosmetice vândute sub brandul SKIN1004, printre care seruri pentru față, creme cu protecție solară, loțiuni tonice și spume de curățare, achiziționate de la vânzători precum Laforge, Yunxiao Taozhi Department, Baikeda Department Store, Refined Department Store, AweixiaoQ, CAIyaqqi, Ming Yu Department Store, Ying Ye Department Store, shellsa_store, Hguosha, LOSOO_store, Shaoxing Xinhe Recycling Resources, Jiangze Department Store Supermarket, julian_store, ZEMINPEOEL SARL, DF_FO STORE și XU_UX STORE.

Producătorul coreean susține că toate aceste produse diferă de standardele autentice SKIN1004 și pot reprezenta un pericol real pentru consumatori.

Retailerul SHEIN, avertizat de Comisia Europeană. Veste proastă pentru milioane de români care comandă online