RUSIA ACUZĂ ROMÂNIA DE ACȚIUNI OSTILE ÎNDREPTATE ÎMPOTRIVA SA

O comisie parlamentară a Rusiei pentru investigarea faptelor de amestec extern în afacerile sale interne a transmis Procuraturii Generale materiale despre presupuse acţiuni ostile ale autorităţilor din România faţă de Federaţia Rus.

Potrivit șefului comisiei, Vasili Piskarev, comisia a studiat materialele forumului „Marea Neagră: frontiera viitorului pentru o Europă sigură şi stabilă” („Black Sea Forum: Frontier of the future for a secure & stable Europe”), desfăşurat recent în Parlamentul României cu participarea reprezentanţilor unei organizaţii teroriste interzise în Rusia, relatează agenția TASS, citată de Rador Radio România.

„Materialele colectate au fost trimise Procuraturii Generale a Rusiei pentru o evaluare juridică şi luarea deciziilor în conformitate cu legislaţia noastră şi la Ministerul de Externe pentru o reacţie politico-diplomatică la acţiunile ostile ale autorităţilor române, care le-au oferit teroriştilor o platformă parlamentară pentru a efectua provocări împotriva ţării noastre”, a subliniat Vasili Piskarev, citat de canalul Telegram al comisiei.

Potrivit documentației, în cadrul evenimentului din Parlamentul României, „s-au făcut apeluri repetate către ţările occidentale, inclusiv din partea agenţilor străini, pentru a obţine înfrângerea militară a Rusiei şi a o dezmembra în mai multe state independente”.

În plus, a adăugat Vasili Piskarev, au fost făcute propuneri de „scoatere a Rusiei din Marea Neagră”, care conţin „elemente de crime exprimate în apeluri publice la acţiuni îndreptate spre încălcarea integrităţii teritoriale a Rusiei şi în îndemnuri publice pentru declanşarea unui război agresiv”.

La începutul lunii martie, autoritățile române i-au declarat indezirabili pe teritoriul României (persona non grata) pe atașatul militar al Federației Ruse la București și adjunctul acestuia.

Fără a detalia asupra subiectului, Ministerul Afacerilor Externe a precizat doar că celor doi le sunt imputate activități care contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961.

Aceste elemente au fost comunicate părții ruse în cursul zilei de miercuri, cu prilejul convocării la sediul MAE, din dispoziția ministrului Emil Hurezeanu.

Potrivit Radio România Actualități, declararea celor doi ofiţeri ruşi persona non grata şi mai apoi înlăturarea lor de pe teritoriul României are loc la doar o zi după ce serviciul rus de informaţii externe SVR a acuzat că liderii Uniunii Europene ar fi făcut presiuni asupra autorităţilor române pentru a-l ancheta penal pe fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu. Suveranistul are un dosar penal pentru şase infracţiuni, între care acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În mai multe rânduri, autoritățile de la București au susţinut că ruşii desfăşoară acţiuni hibride pentru a submina democraţia în România.

Recent, numele adjunctului ataşatului militar rus, Evgheni Ignatiev, a fost menționat de presă în dosarul penal al lui Călin Georgescu.

Procurorii susţin că apropiații, suveranistul ar ţine legătura cu ataşaţii militari ruşi, suspectaţi că ar fi agenţi ai serviciului de informaţii militare de la Moscova.

„Rusia nu poate fi un model de democraţie”

Prin vocea premierului Marcel Ciolacu, România a transmis, la acel moment, că Rusia nu le poate transmite autorităţilor le poate dicta pe cine să ancheteze şi pe cine nu, nu poate dicta pe cine să aleagă românii şi nu poate fi un model de bune practici de democraţie.

„Faptul că un serviciu secret al Rusiei se poziţionează faţă de decizii ale autorităţilor române este de netolerat! Rusia nu poate transmite autorităţilor române pe cine să ancheteze şi pe cine nu. Rusia nu poate dicta pe cine să aleagă românii şi pe cine nu. Rusia nu poate fi un model de bune practici de democraţie.

Rusia este o ţară în care opozanţii politici sunt torturaţi, aruncaţi în închisori sau omorâţi. Pe scurt: în Rusia, drepturile omului şi democraţia sunt o glumă proastă! Dincolo de retorica politică, românii au ocazia să înţeleagă în mod direct cine sunt forţele care încearcă să submineze parcursul european şi euro-atlantic al României”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Serviciul secret rus acuzase, fără a prezenta dovezi, implicarea președintei Comisiei Europene în anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România. Potrivit instituției moscovite, Ursula von der Leyen le-ar fi cerut autorităților de la București să îi interzică suveranistului Călin Georgescu să participe la noul scrutin din luna mai.

Moscova va răspunde expulzării

Moscova a avertizat că va răspunde la declararea de către Bucureşti a ataşatului militar rus şi a adjunctului său drept persona non grata, au declarat pentru TASS surse din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova.

„Rusia va da un răspuns adecvat”, au precizat sursele MAE rus. Anterior, după cum a anunţat agenţia RIA Novosti, preluată de Rador Radio România.