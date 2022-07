Românii sunt loviți de un nou val de scumpiri. În următoarele luni, alimentele și serviciile se vor scumpi din nou, iar managerii estimează că și materialele de construcție vor costa mai mult, ceea ce va duce la o creștere a prețurilor în sectorul imobiliar. Și fermierii spun că produsele de bază se vor scumpi de la toamnă, din cauza secetei.

ROMÂNII, LOVIȚI DE UN NOU VAL DE SCUMPIRI

produse nealimentare și alimente sageata in sus 51%

produse industriale sageata in sus 36%

servicii sageata in sus 25%

materiale de construcții sageata in sus 52%

Sursa: Institutul Național de Statistică