ROMÂNIA, ÎNVINSĂ ȘI DE QATAR LA CAMPIONATUL MONDIAL DE VOLEI

Naţionala masculină de volei a României, revenită după 43 de ani la un Campionat Mondial, a părăsit fără victorie turneul final din Filipine, după ce a fost învinsă de Qatar cu scorul de 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-22), miercuri, la Quezon City, în ultimul său meci din Grupa B.

Qatarul a obţinut astfel prima sa victorie la un Campionat Mondial de volei masculin, la a doua apariţie la un turneu final.

România, după ce a câştigat primul set, cu 25-20, a condus în al doilea cu 22-20, dar nu a gestionat bine finalul şi Qatarul a reuşit egalarea. Tricolorii nu au mai reuşit să revină la nivelul de joc pe care l-au arătat în prima parte a meciului şi s-au înclinat cu 1-3.

Youssef Oughlaf a fost cel mai bun jucător al asiaticilor, cu 15 puncte, susţinut de Belal Abunabot (13 puncte), Ibrahim Ibrahim (12 puncte) şi Renan Ribeiro (10).

Din echipa României s-au remarcat Cristian-Daniel Chiţigoi (16 puncte), Rareş Bălean (15), Bela Bartha (11) şi Mircea Peţa (10).

Astfel, România încheie grupa pe ultimul loc, fără vreun punct (0-3 cu Polonia, 0-3 cu Olanda), Qatarul ocupă locul al treilea (3 puncte), Polonia şi Olanda, ambele calificate în optimi, urmând să joace miercuri (13:00, ora României), pentru câştigarea grupei.

