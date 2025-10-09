ROBERT TURCESCU: ”OANA ȚOIU A FOST CHEMATĂ LA WASHINGTON ÎN URGENȚĂ. CUM POATE SĂ SPUNĂ CĂ I-A MULȚUMIT RUBIO”

Robert Turcescu arată ipocrizia Oanei Țoiu! Jurnalistul scoate în evidență faptul că ministrul de Externe al României încearcă să păstreze aparența unei relații bune cu SUA, deși atât ea cât și apropiații ei l-au criticat pe Donald Trump în nenumărate rânduri.

”Ministra noastră de Externe scrie pe pagina sa de Facebook: A fost o bucurie să îl văd pe secretarul de stat american, Marco Rubio, astăzi, la Washington. Această întâlnire a doamnei Țoiu, ministra noastră de Externe, nu a fost o întâlnire din seria ministrul de Externe, care se duce la un alt ministru de Externe, nu fraților!

Madame Țoiu a fost chemată în urgență. De ce? Nu se știe! Aici apare enigma. Din postarea oficială a doamnei Țoiu apar bla, blauri, din categoria aia absolut penibilă.

”Mi-a mulțumit! Auzi mă, zice madame Țoiu că Rubio i-a mulțumit pentru soliditatea parteneriatului strategic româno-american.

Cum să îmi spui tu mie că într-o perioadă în care România trage din toate direcțiile și cu toți actorii politici și cu mulți dintre actorii de tip influenceri sau jurnaliști de administrația Trump, tu vii și îmi spui că avem mulțumiri din partea lui Marco Rubio pentru soliditatea parteneriatului nostru strategic.

L-ați înjurat, cu alte cuvinte, pe Trump și pe oamenii lui Trump din toate direcțiile și din toate pozițiile, inclusiv tu madame Țoiu”, a declarat Robert Turcescu.