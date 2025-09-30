RISC DE BLOCAJ FINANCIAR AL ADMINISTRAȚIEI SUA

Statele Unite ale Americii se îndreaptă, marți seară, spre un blocaj financiar al administrației (shutdown), iar dorința de a-l evita pare foarte redusă de ambele părți ale spectrului politic.

O întâlnire de ultim moment între președintele Donald Trump și liderii democrați din Congres nu a adus progrese. Din contră, pozițiile celor două tabere politice s-au îndepărtat și mai mult, notează BBC.

„Cred că ne îndreptăm către un shutdown pentru că democrații nu vor să facă ceea ce este corect”, a declarat vicepreședintele JD Vance după discuțiile de la Casa Albă. „Nu pui pistolul la tâmpla poporului american și spui: «Dacă nu faceți exact ce vor democrații din Senat și Cameră, vom închide guvernul vostru».”

Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a spus că încă există „diferențe foarte mari” între partidul său și Casa Albă.

Niciuna dintre părți nu s-a arătat optimistă.

Pozițiile celor două tabere

Republicanii cer o prelungire pe termen scurt a nivelurilor actuale de cheltuieli, pentru a câștiga timp de negociere. Sunt mulțumiți de situația actuală, mai ales că administrația Trump a început să reducă cheltuielile pe cont propriu.

Democrații vor ca această practică să înceteze și cer un acord ferm pentru reînnoirea subvențiilor de asigurare de sănătate pentru americanii cu venituri mici, care expiră la finalul anului.

Republicanii cred că au avantaj politic. Partidul care condiționează menținerea guvernului deschis (în acest caz, democrații) primește de obicei cea mai mare parte din vina pentru blocaj.

Democrații, însă, văd în asigurările de sănătate un atu politic și vor ca dezbaterea să fie despre milioanele de americani care ar putea pierde accesul la tratamente.

Problema lor este că mulți republicani par împăcați cu ideea unui blocaj prelungit. Șeful bugetului de la Casa Albă, Russ Vought, a transmis recent un memorandum în care explica cum ar folosi administrația Trump shutdown-ul pentru a face reduceri permanente în cheltuieli și locuri de muncă federale, închizând definitiv programele considerate „neesențiale”.

Schumer a catalogat această strategie drept „o tentativă de intimidare”. „Donald Trump concediază angajați federali încă din prima zi – nu pentru a guverna, ci pentru a speria”, a spus el.

Presiune pe ambele partide

Liderii democrați sunt presați de propriul electorat să nu cedeze în fața atacurilor republicane. În martie, aceștia au fost dur criticați pentru că au acceptat un compromis de șase luni, în plină campanie de tăieri bugetare marca Trump.

Acum ar putea considera necesar să provoace shutdown-ul pentru a demonstra fermitate.

În același timp, republicanii riscă cel mai mult dacă opinia publică se întoarce împotriva lor, în condițiile în care se află la guvernare.

Lecția trecutului

Cel mai lung blocaj din istoria SUA a avut loc în primul mandat al lui Donald Trump, când blocajul a durat 35 de zile.

Atunci, conflictul era legat de finanțarea zidului de la granița cu Mexicul, iar criza s-a încheiat abia după ce controlorii de trafic aerian, neplătiți, au început să absenteze, amenințând cu paralizarea aviației civile.

Blocajele sunt imprevizibile. De această dată, ambele tabere par dornice de confruntare – dar rămâne de văzut cât va dura și cum se va încheia.