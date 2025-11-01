REAȚIA POLIȚIEI ROMÂNE DUPĂ ACUZAȚIILE LUI GEORGE SIMION: „TRATĂM CU MAXIMĂ SERIOZITATE ORICE AMENINȚARE”

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, un comunicat oficial după ce liderul AUR, George Simion, a acuzat că nu s-au luat măsuri, deși a reclamat că a primit peste 90 de amenințări.

IGPR a precizat că a fost deschis un dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, și că sunt efectuate verificările prevăzute de lege pentru identificarea persoanelor responsabile.

„Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor. Instituția noastră nu tolerează comportamentele care incită la ură, violență ori promovează ideologii extremiste”, se arată în comunicat.

Reprezentanții IGPR au subliniat că libertatea de exprimare este garantată de Constituție, însă aceasta „nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii”, iar „amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, sancționate penal”.

Reacția vine după ce George Simion a acuzat public că instituțiile de forță discriminează opoziția și a cerut intervenția Serviciului de Pază și Protecție (SPP) pentru a-i asigura protecția sa și a familiei.

Liderul AUR a susținut că fațada sediului partidului a fost vandalizată de persoane care s-ar fi semnat ca fiind membri ai grupării Antifa și că poliția nu a identificat făptașii, deși ar exista imagini video clare.

Simion a mai afirmat că, deși a depus plângeri pentru amenințările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk, „nicio audiere nu a avut loc până acum”, acuzând un „dublu standard” în tratarea cazului său.