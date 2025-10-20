REACȚIE EXCLUSIVĂ PENTRU REALITATEA PLUS DIN PARTEA ȘEFEI INSTANȚEI SUPREME: ”JUSTIȚIA NU SE NEGOCIAZĂ ȘI NU SE SUPUNE PRESIUNILOR POLITICE!”

O reacție de ultimă oră, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, din partea Liei Savonea, președinta Curții Supreme.

„Justiția nu se negociază și nu se supune presiunilor politice!”, a transmis aceasta.

Referitor la această decizie, Lia Savonea menționează că admiterea excepției de neconstituționalitate confirmă că independența justiției nu este un privilegiu al magistraților ci o garanție pentru cetățeni.

Lia Savonea a mai menționat, în urma contestației care a fost admisă din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, faptul că în fața atacurilor și presiunilor din ultimele luni aceasta decizie arată fundamentul instituțional al statului de drept care rămâne solid dincolo de orice dispută politică.