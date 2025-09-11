PSD PREZINTĂ JOI PACHETUL DE RELANSARE ECONOMICĂ: MĂSURI PE SECTOARE

PSD va prezenta joi un pachet de relansare economică, iar măsurile cuprinse în acesta vor fi detaliate în perioada următoare de fiecare ministru de resort în parte.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ajustările, tăierile de cheltuieli și reducerile de personal trebuie însoțite și de măsuri de corectare în domenii precum economia, energia, sănătatea, munca și agricultura.

Liderul social-democrat a mai spus că toate propunerile îi vor fi prezentate premierului, dar și colegilor de coaliție și a adăugat că acest pachet va urma procedura parlamentară clasică de aprobare, cu dezbateri și vot.