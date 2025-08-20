PROTEST AL SINDICATELOR DIN SILVICULTURĂ

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Diana Buzoianu, a coborât printre protestatari, însă organizatorii nu i-au permis să le vorbească oamenilor de la microfoane. Într-o declaraţie ulterioară, demnitarul a apărat proiectul de reformă a Romsilva, despre care a spus că va continua.

Diana Buzoianu: Dacă astăzi cineva îşi mai imaginează că în Ministerul Mediului este cineva care va fi înduplecat de ţipetele lor că vor să-şi păstreze scaunele, beneficiile astea pe care le au fără niciun fel de muncă, a plecat trenul. Când am ajuns eu la minister, a plecat trenul ăsta.

Știrea inițială:

Reprezentanţii sindicatelor din Silvicultură protestează în faţa Ministerului Mediului, nemulţumiţi de proiectul privind reorganizarea Romsilva.

Protestatarii afirmă că ministerul refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură şi susţine un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, care conţine numeroase erori.

Silvicultorii mai spun că, dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de reformă va pune pădurile statului în pericol, va duce la colaspul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi la pierderi de locuri de muncă.

În principiu, propunerile Executivului pentru reorganizarea Regiei în cauză prevăd reducerea direcţiilor silvice – de la câte una la nivelul fiecărui judeţ, la 12. Totodată este preconizată o scădere cu 90% a numărlui de directori, dar şi o serie de măsuri de eficientizare financiară.