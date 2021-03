Concerte în aer liber, amenajarea de spații verzi relaxante, spectacole de comedie (impro-show), ateliere creative cu rol terapeutic, socializare asistată de psihologi pentru pacienții singuri – acestea sunt câteva dintre activitățile plănuite pentru 7 spitale din țară în perioada iunie – august 2021. Proiectul Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy va avea anul acesta a 9-a ediție, în care vor fi cooptați peste 30 de artiști, alături de echipa organizatorică a ONG-ului. Intervențiile artistice din programul proiectului au fost adaptate la nevoile actuale ale oamenilor din spitale cu ajutorul unor reprezentanți ai spitalelor partenere, dintre care 5 instituții medicale din Cluj-Napoca, alături de spitalele județene din Alba-Iulia și Zalău.

„Într-un timp în care autoritățile par să fi uitat de sectorul cultural, după un an în care am făcut tot ce-am putut pentru a supraviețui și a da continuitate proiectelor noastre, testându-ne puterea de adaptare în fel și chip, cerem ajutorul și sprijinul comunității. Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy a fost răsplătit cu încredere din partea comunității încă din 2012, de la prima ediție. În cei 8 ani de până acum, atât echipa Create-ului, cât și cei peste 100 de artiști care au fost implicați de-a lungul timpului, au câștigat această încredere prin profesionalism și dedicare. Anul acesta e timpul să ne reîntâlnim cu toții sub semnul solidarității pentru cei care au nevoie de noi”, spune Diana Buluga, președintele ONG-ului și coordonator al proiectului.

În perioada 15 martie – 15 iunie, echipa proiectului desfășoară campania de strângere de fonduri pentru realizarea Terapiei prin Artă by Create.Act.Enjoy din această vară. ONG-ul își propune să strângă de la comunitate suma de 20.000 de euro, din bugetul total al proiectului de 70.000 de euro. Oricine dorește să susțină proiectul poate contribui prin donații online sau prin SMS. O donație pe site-ul oficial al ONG-ului permite alegerea unei sume și selectarea plății în fiecare lună sau o singură dată. A doua modalitate de a contribui este prin trimiterea unui SMS la numărul 8833. Fiecare SMS trimis va însemna 2 euro pentru proiect. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reţinut la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Primii oameni solidari cu campania ONG-ului clujean au fost cei 14 care au acceptat să facă parte din seria de clipuri care promovează strângerea de fonduri: Dana Dumulescu – psiholog, Andi Daiszler – inițiator Lights Out, Vasile Hotea Fernezan – jurnalist cultural, Bogdan Bob Rădulescu – actor Epic Show, Cristian Hordilă – manager TIFF, Anca Hanu – actriță Teatrul Național Cluj, Ada Milea – muzician & regizor, Renate Roca-Rozenberg – managing partner PR&More, Dorel Găină – fotograf și profesor universitar secția foto-video Universitatea de Arte și Design, Horea Avram – profesor Facultatea de Teatru și Film – Universitatea „Babeș – Bolyai”, Sanda Patrichi – medic primar neurolog, manager al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Victor Miron – inițiator Cărțile pe Față, Andra Camelia Cordoș – fondator al asociației Go-Free, Mihail Sandu – muzician.

În 2020, an extrem de dificil pentru mediul cultural, în special pentru scena independentă, echipa ONG-ului Create.Act.Enjoy a atras peste 20 de colaboratori noi dintre artiștii locali și a realizat în 5 spitale din Cluj-Napoca o ediție a proiectului „distanțată fizic, apropiată emoțional”. Bibliotecile pentru pacienți, desenele interactive și plasmele TV cu ateliere creative în format video care au fost instalate anul trecut, continuă să fie apreciate de pacienți și de personalul medical.

Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy are ca scop creșterea stării de bine în comunitate (well-being, în concepția specialiștilor internaționali). Activitățile artistice și creative propuse au rolul de a ameliora sănătatea psihică, emoțională și fizică a persoanelor de orice vârstă. Proiectul dorește să fie complementar eforturilor medicilor, pacienților și apropiaților acestora, pentru a spori efectele tratamentelor din spitale.

Sursa: Realitatea de Cluj