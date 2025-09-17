PROCURORII CER ARESTAREA LUI TOTO DUMITRESCU, DUPĂ CE A CONSUMAT COCAINĂ, A PRODUS UN ACCIDENT RUTIER ȘI A FUGIT DE LA LOCUL FAPTEI

Procurorii au solicitat miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. Acesta este acuzat că a provocat un accident de mașină în cartierul Primăverii din București și a fugit de la fața locului.

„Prin ordonanța din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de părăsire a locului accidentului. Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din București, Sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului”, a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

După ce a fost prins de polițiști, Toto Dumitrescu a fost dus la INML pentru expertiză, rezultatul fiind pozitiv la cocaină.

Nu este prima oară când acesta are probleme cu legea. În anul 2021 a fost condamnat la opt luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 13:05, la intersecția bulevardelor Mircea Eliade și Primăverii. Potrivit poliției, o tânără de 23 de ani, care circula pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu mașina condusă de Toto Dumitrescu, aflat pe bd. Mircea Eliade. În urma impactului, autoturismul tinerei a lovit un alt vehicul care venea din spate.

Șoferița a fost rănită și transportată la spital. Între timp, Toto Dumitrescu a fugit de la locul accidentului pe jos, profitând de agitația creată în zonă.

El a fost găsit două zile mai târziu, ascuns într-un apartament, și dus la audieri. Ulterior, polițiștii au decis să-l rețină pentru 24 de ore, fiind acuzat de părăsirea locului accidentului.

