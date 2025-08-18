PREȘEDINTELE ZELENSKI NU AR TREBUI OBLIGAT SĂ ACCEPTE UN ACORD DACĂ NU ESTE MULȚUMIT, CONSIDERĂ LONDRA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu ar trebui obligat să accepte un acord de pace dacă nu este mulțumit de termenii acestuia, a declarat luni guvernul britanic înainte de întâlnirea liderului ucrainean cu președintele american Donald Trump, la Washington, informează EFE.

‘Mai întâi trebuie să fie absolut clar că orice decizie privind teritoriul ucrainean trebuie să aibă acordul guvernului ucrainean și al președintelui Zelenski’, a declarat pentru Radio Times secretarul de stat britanic pentru sănătate, Stephen Kinnock, înainte de întâlnirea de la Washington, la care vor participa mai mulți lideri europeni, între care premierul Keir Starmer.

Kinnock a adăugat că președintele rus Vladimir Putin se confruntă cu un ‘front unit’ al liderilor europeni care îl susțin pe Zelenski pentru a-i limita expansionismul rus în Europa și a subliniat că blocarea aderării Ucrainei la NATO nu ar trebui să facă parte din niciun acord.

‘Trebuie să existe o pace dreaptă și durabilă, susținută de garanții de securitate foarte puternice și de neclintit, și de aceea liderii europeni sunt astăzi la Washington’, a spus el. ‘Președintele (Putin) va trebui să ia decizii cu privire la cât de departe este dispus să-și ducă agresivitatea și expansiunea militară. El credea că poate mărșălui în Ucraina și să cucerească Kievul în câteva zile’, a subliniat el.

‘Datorită curajului, hotărârii și rezistenței extraordinarului popor ucrainean și a forțelor sale armate, (Putin) a luat o mamă de bătaie și trebuie să înțeleagă că acum are de-a face cu un front unit al liderilor europeni, care lucrează cu președintele (Zelenski) pentru a se asigura că expansiunea, agresiunea și imperialismul lui Putin încetează’, a mai declarat oficialul britanic.

Kinnock a afirmat totodată că Starmer speră să sublinieze la Washington că drumul Ucrainei către NATO și garanțiile de securitate nu pot fi impuse de nicio altă țară.

Guvernul britanic consideră că ‘deciziile privind teritoriul ucrainean sunt o chestiune care ține de guvernul ucrainean, de președintele Zelenski și de poporul ucrainean’, a insistat Kinnock.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și respectiv Alexander Stubb, și șefii de guvern ai Germaniei, Regatului Unit și Italiei, Friedrich Merz, Keir Starmer și respectiv Giorgia Meloni, fac deplasarea la Washington pentru a-l susține pe Zelenski, într-un moment diplomatic crucial al războiului și pentru a preveni repetarea întâlnirii tensionate din Biroul Oval dintre Trump și liderul Ucrainei din februarie. AGERPRES