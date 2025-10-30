PREȘEDINTELE NICUȘOR DAN: COLECTIV RĂMÂNE OGLINDA UNUI STAT CARE NU A FUNCȚIONAT

România comemorează, joi, victimele incendiului din clubul bucureștean Colectiv.

65 de tineri au murit în urma tragediei.

Președintele Nicușor Dan a depus, joi dimineață, o coroană de flori în fața clubului Colectiv. „În memoria victimelor, avem responsabilitatea de a schimba și de a rezolva”, a fost mesajul de condoleanțe scris pe panglica atașată.

„Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, cicatricile acelei nopți. Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate. Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți. Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul <<merge și așa>>. O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu”, a scris ulterior Nicușor Dan pe Facebook.

Mai multe organizații civice vor organizează, la orele serii, un marș pentru comemorare.

Adunarea se va face în Piața Universității, la ora 18:00. De la ora 19:00, cei prezenți vor porni spre clubul Colectiv.

„10 ani mai târziu, corupția încă ucide în România. Infecțiile nosocomiale încă fac victime – mor bebeluși în spitale. Nu există încă o șansă reală de tratament și recuperare pentru marii arși. (…) Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm. Pe 30 octombrie, ieșim din nou în stradă”, au transmis organizatorii pe Facebook.