PREȘEDINTELE AMERICAN DONALD TRUMP A ANUNȚAT O NOUĂ SERIE DE MAJORĂRI DE TARIFE VAMALE

De către
Realitatea de Alba
-

Președintele american Donald Trump a anunțat o nouă serie de majorări de tarife vamale, de la taxe cu 100% mai mari pentru medicamentele de import, la taxe majorate cu 25% pentru camioane, începând cu data de 1 octombrie, scrie Reuters.

De asemenea sunt în pregătire tarife vamale cu 50% mai mari pentru mobilier de baie și cu 30% mai mari pentru cel de bucătărie.

Motivul invocat de Trump e inundația produsă pe piața americană de importurile străine, care ar afecta producătorii americani în domeniile vizate.

Totuși, liderul de la Casa Alba i-a invitat pe producătorii străini, în special pe cei de medicamente, să-și mute afacerile în Statele Unite, contra unor tarife zero.

Articolul precedentPROIECT DE LEGE: CEL MULT 3 LEI PENTRU APA LA 500 ML VÂNDUTĂ ÎN AEROPORTURI, GĂRI ȘI STAȚII DE METROU
Articolul următorSTRATEGIA NAȚIONALĂ DE APĂRARE VA FI MODIFICATĂ

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.