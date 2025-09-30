PREMIERUL BOLOJAN, DESPRE CAZUL COPIILOR UCIȘI DE NOSOCOMIALE LA SPITALUL IEȘEAN „SFÂNTA MARIA”

Premierul susține că tragedia de la Spitalul pentru copii „Sf. Maria” din Iaşi, unde 7 copii au fost uciși, a fost cauzată de nerespectarea normelor de igienă şi curăţenie.

„Din câte am înţeles, în fapt, în acest spital, conform rapoartelor care au fost făcute, nu s-au respectat procedurile care ţin de igienă, de curăţenie, de măsuri care să limiteze aceste infecţii. Deci nu au fost circuite respectate, nici conducerea secţiei nu a urmărit, poate, acest lucru. Nici Direcţia de Sănătate Publică, care trebuia să controleze respectarea acestor circuite, a normelor, nu a făcut ceea ce a trebuit. Şi asta trebuie să corectăm în sectorul sanitar. O responsabilitate mult mai mare”, a punctat Ilie Bolojan într-un interviu pentru Digi24.

Șeful Guvernului a criticat și decizia prin care managerul demis al spitalului, dr. Cătălina Ionescu, a devenit director medical: „Sincer, nu cred că este o măsură bună. Cel puţin până nu se stabilesc cât se poate de clar responsabilităţile, e bine ca cei care sunt vizaţi ca responsabilitate să facă un pas în lateral. Dar problemele pe care noi le avem ţin cumva şi de o anumită mentalitate. Schimbările nu sunt lucruri care se fac de pe o zi pe alta. Sunt schimbări sistemice care se fac zi de zi”.

Ilie Bolojan a subliniat că, pe lângă schimbările de conducere, este esenţială schimbarea practicilor din spitale, prin respectarea unor reguli clare şi prin sancţionarea celor care nu le aplică: „În zone de genul acesta, unde fiecare viaţă are valoare, trebuie să fie, iertaţi-mă, ca la armată. Dacă nu este ca la armată într-o sală de operaţii, dacă nu este la Unitatea de Primiri Urgenţe disciplină, vă daţi seama că omul nu mai este salvat”.

Premierul a amintit că finanţarea sistemului sanitar a crescut constant în ultimii ani, dar serviciile nu s-au îmbunătăţit pe măsura investiţiilor: „Am ajuns astăzi să avem bugete de peste 80 de miliarde de lei pe componenta de sănătate. Din păcate, aceste investiţii nu au fost dublate nici de calitatea serviciilor şi nici de percepţia pacienţilor. Asta ţine de organizarea sistemului. În pachetul 2, şi sper să fie avizat de Curtea Constituţională, propunem măsuri pentru a face sistemul mai eficient şi mai orientat către cetăţeni”.

Ilie Bolojan a concluzionat că lipsa de responsabilitate în sistemul sanitar poate avea efecte dramatice: „Dacă nu verifici, dacă nu ai pârghii directe, dacă nu tratezi lucrurile serios zi de zi, lucrurile scapă de sub control. Fiecare neglijenţă poate avea efecte distrugătoare”.

Cel de-al 7-lea copil infectat cu nosocomiale la Spitalul „Sfânta Maria” a murit marți. Micuțul fusese transferat la București, dar eforturile medicale de a-l ține în viață au fost zadarnice.

Mai multe anchete sunt în desfășurare.

În weekend, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a ordonat demiterea conducerii DSP Iași.