POLONIA CONTRAZICE DECLARAȚIILE LUI TRUMP: „ATACUL CU DRONE NU A FOST O GREȘEALĂ”

Varșovia a respins vineri sugestia președintelui american Donald Trump, care afirmase că dronele rusești intrate în spațiul aerian polonez ar fi putut ajunge acolo din greșeală.

Premierul Donald Tusk a avut un mesaj categoric: „Și noi am dori ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta”.

Incidentul a avut loc miercuri, când Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât mai multe drone rusești care încălcaseră teritoriul său. Este prima dată, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, când un stat membru NATO folosește foc real împotriva Moscovei.

În timp ce Rusia a susținut că dronele vizau Ucraina, liderii europeni au condamnat ferm incidentul. Germania a convocat ambasadorul rus și a extins supravegherea aeriană, iar Franța a anunțat trimiterea a trei avioane Rafale în sprijinul Poloniei.

NATO a organizat o conferință de presă la Bruxelles, unde secretarul general Mark Rutte a reiterat că Alianța „va apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat”.

Polonia și alți parteneri europeni consideră că Moscova testează unitatea NATO și securitatea flancului estic. În paralel, Rusia și Belarus desfășoară exerciții militare de amploare în regiune, în timp ce atacurile asupra Ucrainei continuă.

