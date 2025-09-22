POLIȚIA ROMÂNĂ: AMENINȚĂRILE TRIMISE UNOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT NU SE CONFIRMĂ

Poliția Română a transmis, luni, că mesaje cu caracter de amenințare primite pe e-mail de mai multe instituții de învățământ și unele unități medicale din țară nu s-au dovedit a fi reale.

„Duminică, Poliţia Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ şi unele unităţi medicale din ţară au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”, a precizat Poliția Română într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook.

Autoritățile au subliniat că verificările continuă, pentru identificarea sursei mesajelor și pentru a preveni orice risc potențial.

Instituțiile vizate își desfășoară activitatea normal, fără a fi înregistrate incidente.