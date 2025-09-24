PLATA PENSIILOR PE CARD, DEVANSATĂ. CÂND INTRĂ BANII ÎN OCTOMBRIE 2025

Plata pensiilor pe card se va face mai devreme ca de obicei, în luna octombrie.

Plata pensiilor pe card devansată, recalculări și sume restante

Luna octombrie aduce modificări importante pentru milioane de pensionari din România: datele de plată se ajustează, iar o parte dintre beneficiari vor primi sume suplimentare, rezultate din recalculări şi din tranziţia de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă.

Aproximativ 2.600.000 de pensionari care primesc pensia pe card vor observa o schimbare faţă de programul obişnuit de virare a banilor, conform Stiripesurse.ro care citează Click.ro.

Plata pensiilor pe card, devansată în octombrie

În mod normal, pensiile virate pe card sunt programate pentru data de 12 a fiecărei luni (cel târziu 13). În octombrie, fiindcă data de 12 cade într-o duminică, autorităţile au decis ca plăţile către deţinătorii de carduri să fie operate mai devreme — pe 10 octombrie, adică vineri.

Aceasta înseamnă că pensionarii care îşi primesc veniturile pe card vor avea acces la bani cu două zile înainte faţă de obicei.

Plata pensiilor prin Poşta Română

În schimb, pensiile distribuite prin Poşta Română nu suferă modificări semnificative: plata prin oficiile poştale va începe, conform rutinei, începând cu 1 octombrie, zi de miercuri.

Recalculări şi plăţi pentru tranziţii de pensie

Tot în octombrie vor fi plătite şi sumele rezultate în urma cererilor de recalculare pentru veniturile nepermanente, în funcţie de deciziile emise de casele de pensii. De asemenea, persoanele care au trecut recent de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă vor primi diferenţele restante într-o singură tranşă.

Potrivit reglementărilor, aceste sume trebuie plătite cel târziu în luna octombrie, la maximum două luni de la emiterea deciziei oficiale. De exemplu, dacă o nouă pensie este mai mare cu 450 de lei pe lună pentru o perioadă de 10 luni, beneficiarul ar trebui să primească 4.500 de lei brut; după reţinerea impozitului de 10%, suma netă va fi de 4.050 de lei.