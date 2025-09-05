PIB-UL ROMÂNIEI A CRESCUT UȘOR ÎN PRIMUL SEMESTRU DIN 2025

Produsul Intern Brut (PIB) al României a înregistrat în primele șase luni din 2025 o creștere de 0,3% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul II 2025, PIB-ul ajustat sezonier a fost cu 1,2% mai mare față de trimestrul I și cu 2,1% față de trimestrul II 2024, în timp ce seria brută a crescut cu 0,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Creșterea PIB a fost susținută în special de consumul gospodăriilor și de investițiile în construcții, în timp ce industria, comerțul și serviciile au avut o contribuție negativă.

INS precizează că exportul net a avut un impact negativ asupra creșterii economice, din cauza creșterii mai rapide a importurilor comparativ cu exporturile.

