Scoala Gimnaziala din comuna Daia Romana se va moderniza cu fonduri nerambursabile Regio, printr-un proiect ce va imbunatati procesul de educatie al celor peste 200 de elevi din comuna. Contractul de finantare a fost semnat la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru din Alba Iulia, de catre domnul Visarion Haprian, primarul comunei si domnul Simion Cretu, director general ADR Centru, in prezenta presedintelui CJ Alba, Ion Dumitrel.

Proiectul cu titlul „Reabilitare, dotare si imprejmuire scoala gimnaziala Daia Romana, judetul Alba” are o valoare totala de peste 1,5 milioane euro si este finantat in cadrul Axei Prioritare 10 a Programului Operational Regional 2014-2020 – gestionat la nivel regional de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru.

”Sunt adeptul primarului care face mai mult administratie si mai putin politica. Vreau ca prin fiecare proiect implementat sa putem arata localitatilor urbane ca si in mediul rural se poate avea confortul unui municipiu sau al unui oras. Prin fonduri venite de la Uniunea Europeana am modernizat reteaua de strazi din comuna, am construit o gradinita cu program normal in satul Daia Romana si am modernizat si dotat Caminul Cultural. Acestea se completeaza cu cele realizate din fonduri nationale, adica reabilitarea drumului comunal Ciugud – Daia, am realizat o statie de pompare si a unei conducte de refulare a apei uzate in comuna, dar am si modernizat cladirea dispensarului si a salii de sport. Dupa cum se poate vedea, cetateanul din Daia, de la elev la adult sau varstnic, este principalul beneficiar al proiectelor noastre”, a declarat domnul Visarion Haprian, primarul comunei Daia Romana.

Buget proiect si program finantare: Fondurile obtinute prin semnarea contractului, sunt alocate prin Operatiunea 10.1B a POR 2014-2020, care finanteaza cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Proiectul contractat are o valoare totala de 7.279.900,60 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile alocate este de 7.132.203,42 lei, respectiv 98% din valoarea eligibila a proiectului (adica 1.531.041,43 euro), diferenta fiind contributia beneficiarului la cheltuielile eligibile si neeligibile. Termen finalizare proiect: Beneficiarul estimeaza ca investitiile vor finalizate pana la 31.12.2023.

”Conform studiilor Bancii Mondiale, calitatea infrastructurii educationale afecteaza nivelul de performanta al elevilor, iar astfel, modernizarea acestui obiectiv prin fonduri Regio va avea un impact pozitiv asupra comunitatii din Daia Romana. Imbunatatirile aduse la calitatea infrastructurii scolare vor ajuta in mod direct elevii de astazi. Nivelul de educatie este un factor-cheie pentru dezvoltarea comunitatii, deoarece determina gradul de dezvoltare personala al copiilor si dorinta de a progresa in diferite domenii, aspect ce reprezinta o motivatie si pentru familie. Insa educatia mai buna are efect si in activitatea economica si productivitate, precum si in mobilitatea fortei de munca, creand premisele, pe termen lung, pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. La nivel regional avem 102 contracte pentru dezvoltarea educatiei, in valoare totala de circa 140 milioane euro, iar dintre acestea 22 proiecte, cu o valoare totala de peste 35 milioane euro, sunt in judetul Alba.

Si, pentru ca semnam acest contract in perioada cand sarbatorim Ziua Europei, va pot spune ca noi am pregatit si lansam public si o brosura on-line, disponibila pe site-ul nostru, care prezinta sintetic principalele rezultate obtinute in activitatea noastra in ultimii ani: In plus, in acest an, ziua de 9 Mai a reprezentat si momentul in care am depasit cifra de 1000 proiecte contractate, a caror valoare totala este de circa 1,5 miliarde euro”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Descrierea investitiei:

Cladirea care face obiectul prezentului proiectului are un regim de inaltime P+1E si o forma neregulata in plan. Avand in vedere starea structurii de rezistenta a cladirii, lipsa facilitatilor pentru persoanele cu dizabilitati, ineficienta instalatiilor, termoizolarea necorespunzatoare si dorinta edililor de a aduce educatia romaneasca la nivel european, se impune reabilitarea si dotarea cladirii scolii.

Principalele lucrari de constructii care se vor executa la cladirea proiectata in 1957 sunt urmatoarele: consolidare infrastructura, imbunatatire a structurii de rezistenta, realizare teren sport, reabilitare tamplarie si finisaje interioare si exterioare. Din bugetul proiectului se vor realiza trotuarele si caile de acces, iar instalatiile electrice, termice si sanitare vor fi innoite. Prin realizarea lucrarilor de interventie se va spori rezistenta termica a peretilor exteriori, se va asigura hidroizolarea cladirii impotriva infiltratiilor si hidroizolarea teraselor si a invelitorii acoperisului. Se vor realiza lucrari de reabilitare termica pentru cresterea confortului termic si reducerea consumului de energie. Geamurile termoizolante ce se vor monta vor asigura protectie la zgomotul stradal. Accesul in cladire se va asigura prin sisteme speciale de inchidere si imobilul va fi iluminat pe timp de noapte.

Arhitectural, reabilitarea fatadelor cladirilor va genera imbunatatirea semnificativa a aspectului arhitectural, respectand totodata prevederile urbanistice in vigoare, si implicit cresterea atractivitatii amplasamentului. In privinta sigurantei si sanatatii, reabilitarea va reduce riscul accidentelor cauzate de degradari (desprinderi de tencuiala, tavane, acoperis etc.) precum si aducerea cladirii la standarde europene de siguranta si sanatate. Economic, reabilitarea termica va duce la reducerea pierderilor de energie termica prin anvelopa cladirilor, tamplaria necorespunzatoare si instalatii interioare de incalzire si de alimentare cu apa calda, investitii ce vor creste valoarea constructiei. Toate lucrarile realizate in carul proiectului vor asigura desfasurarea in conditii normale a procesului educational, dezvoltarea infrastructurii de educatie, reducerea consumului de materie prima, precum si scaderea gradului de poluare.

”Am spus mereu ca educatia trebuie facuta pentru oameni, trebuie sa tina cont de nevoile lor si de necesitatile de dezvoltarea ale comunitatii. La Consiliul Judetean Alba acest lucru a devenit o adevarata lege. Legatura cu mediul de afaceri local si zonal, bazata pe incredere reciproca si dialog constant, dar si exemplele de proiecte locale, bazate pe modelul german sau pe atragerea de fonduri europene pentru modernizare si dotare, ne conving, zi de zi, ca trebuie sa ne tinem soarta in propriile maini si sa ne organizam cat mai bine, pentru a oferi tinerilor nostri din Alba – si familiilor lor – certitudinea unui loc de munca, nu doar a unor diplome. Iar investitiile coordonate de ADR Centru in scolile si liceele din Alba Iulia, Aiud, Abrud, Blaj, Sebes, Cugir, Ighiu, Jidvei, Rosia de Secas, Sasciori, Stremt, Ocna Mures, Zlatna si acum in Daia Romana sunt in atentia noastra, pentru ca vor crea cele mai bune conditii sa le ofere elevilor drumul drept catre ceea ce numim cu totii ”bratara de aur”, adica o meserie buna, sustinuta de solide cunostinte teoretice si practice”, a spus domnul Ion Dumitrel, presedinte CJ Alba.