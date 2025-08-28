PĂRINȚII UNUI COPIL DE 8 LUNI, CONDAMNAȚI LA PESTE 20 DE ANI DE ÎNCHISOARE ÎN COVASNA

Un caz cutremurător a zguduit județul Covasna, după ce Tribunalul a pronunțat pedepse grele împotriva unui bărbat și a partenerei sale. Copilul femeii, în vârstă de doar opt luni, a murit în urma agresiunilor repetate comise de tatăl vitreg, cu știrea mamei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, inculpatul K.Ş.O. a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omor calificat în context de violență în familie și la 4 ani și 3 luni pentru rele tratamente aplicate minorului. În urma contopirii, acesta va executa 23 de ani și cinci luni de detenție.

Mama copilului, C.E., a primit o pedeapsă și mai mare: 23 de ani pentru omor calificat prin violență în familie și 4 ani și 3 luni pentru complicitate la rele tratamente aplicate minorului. În total, ea va executa 24 de ani și cinci luni de închisoare.

Ancheta a stabilit că, în perioada 4 – 7 februarie 2025, bărbatul a agresat de mai multe ori bebelușul. Micuțul a fost lovit cu pumnii în cap, cu palma peste față și apăsat pe piept cu intenția de a fi sufocat.

Copilul a suferit traumatisme grave, inclusiv o fractură craniană și hemoragii interne, care i-au provocat moartea pe 8 februarie 2025. Faptele au fost considerate de o cruzime extremă de către anchetatori.

Procurorii au reținut că mama a știut de agresiuni, nu a cerut ajutor medical și a asistat pasiv la alte acte de violență, contribuind astfel la tragedie.

Sentința pronunțată de Tribunalul Covasna nu este definitivă și poate fi atacată în instanțele superioare.

