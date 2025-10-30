O CRIMĂ A LĂSAT UN SAT DIN BACĂU ÎN ȘOC. UN BĂTRÂN, CUNOSCUT CA OM RESPECTABIL ÎN COMUNITATE, ȘI-A UCIS SOȚIA

O tragedie a zguduit o comună din județul Bacău, unde un bărbat în vârstă de 72 de ani și-a ucis soția și ulterior a încercat să se sinucidă. După ce a înjunghiat-o mortal pe partenera sa, bărbatul și-a provocat mai multe răni care s-au dovedit a fi letale.

