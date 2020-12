Punctul de lucru temporar SMURD de la Șureanu este funcțional de astăzi.

”Analizand cazuistica din ultimii ani si luand in considerare timpul de raspuns foarte mare inregistrat in zona Domeniului schiabil Sureanu, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba impreuna cu UPU – SMURD vor operationaliza, începand de astazi si pana la sfarsitul sezonului de schi (in functie de conditiile meteo si afluxul de turisti), un punct de lucru temporar SMURD la Domeniul schiabil Șureanu – M-tii Sebesului”, informează ISU Alba.

La fata locului va fi dislocată o ambulanta SMURD cu 3 paramedici care vor actiona in cooperare cu echipajele IJJ sau Salvamont prezente in zona.

Urgențele pot fi anuntate fie prin 112 fie direct la echipajele prezente in zona!

Sursa: Realitatea de Alba